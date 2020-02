Wir sind eine internationale Umzugsspedition in Leobendorf und suchen

eine/-n Sachbearbeiter /-in für die Abwicklung von internationalen Umzügen

Unsere Anforderungen:

Abschluss einer höheren Schule, Speditionserfahrung von Vorteil, ausgezeichnete Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie Computererfahrung (Office)

Wir bieten:

Ein junges, dynamisches Team und ein abwechslungsreiches Arbeits- und Aufgabengebiet

Einstiegsgehalt: ab Euro 1.803,40 brutto bzw. Überzahlung bei entsprechenden Qualifikationen möglich

Sind Sie flexibel, belastbar, haben Freude am Umgang mit anspruchsvollen Kunden und suchen einen Vollzeitjob? Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung per Email an: office@sobolak.com

www.sobolak.com