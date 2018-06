SB Waschanlagen- und Tankstellenbetreuer/In für unseren Standort in Kematen an der Ybbs gesucht.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Kematen an der Ybbs suchen wir eine/n SB Waschanlagen- und Tankstellenbetreuer/in. Ca. 10-15 Stunden/Woche.



Entlohnung ca. € 450.- netto/Monat.

Bewerbungen senden Sie bitte an office@roto-immobilien.at