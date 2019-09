ROUTE 66

FEHR– CLASSIC CARS & PRIME STEAKS

WE ARE THE BEEF PEOPLE

Wir suchen Sie: als Schichtleiter / Stationskellner / Zubereiter

Was wir bieten:

Leistungsgerechte Vergütung. Eine branchenübliche Überbezahlung entsprechend den vorhandenen Qualifikationen und Berufserfahrung ist natürlich möglich

Ein gutes Betriebsklima in einem engagierten Team

Einen sicheren Arbeitsplatz in der Gastronomie

Ihre Aufgaben:

Wir haben uns für unser Restaurant große Ziele gesteckt. Ihre Aufgabe wäre es, diese Ziele mit uns ehrgeizig zu verfolgen. Das alles im gediegenen Ambiente des Oldtimermuseums

Haben wir ihr Interesse geweckt ?

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per Email an:

Herr André Müller

a.mueller@route66-wienerneustadt.at

ROUTE 66

FEHR– CLASSIC CARS & PRIME STEAKS

WE ARE THE BEEF PEOPLE

Stadionstraße 36a

Wiener Neustadt

www.route66-wienerneustadt.at