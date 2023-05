Die Maschinenring-Gruppe gehört mit österreichweit über 6000 Mitarbeiter/innen und 43.000 Dienstleistern zu den führenden Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Von Grünraum- und Winterdienst, über Forst- und Energiedienstleistungen, bis hin zu individuellen Personallösungen für Klein- und Mittelbetriebe am Land ist der Maschinenring ein starkes Unternehmen in verschiedenen wachsenden Branchen.



Für einen Kunden in St. Corona am Wechsel suchen wir ab sofort

Seilbahnmitarbeiter & Instandhalter (m/w/d) in St.Corona am Wechsel 20 - 40 Wochenstunden

Was du tun wirst:

Abwechslungsreiche Aufgaben, welche du selbstständig oder im Team abwickelst

Du hilfst bei Reparatur und Umbau-Arbeiten der Anlage

Du Unterstützt die Besucher beim Einsteigen in die Liftanlagen

Was du mitbringst:

Du bist handwerklich geschickt

Selbstständiges Arbeiten, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zählen zu deinen Stärken

Du bist Teamfähig und Flexibel im Bereich Arbeitszeit und Tätigkeit

Du erreichst selbstständig den Arbeitsort

Du kannst mit allen Menschen gut umgehen, unabhängig von Positionen und Eigenschaften.

Was du davon hast:

Wir sind in der Region gut vernetzt, zu vielen Kunden und Partnern pflegen wir langjährige Beziehungen.

Eine gute Arbeit ohne große Anfahrtswege.

Maximale Eigenständigkeit.

Anstellung mit 20 - 40 Wochenstunden.

Du kannst du Beruf und Familie gut unter einem Hut bringen.

Kostenlose Nutzung der Anlagen für dich und deine Familie.

Dein Arbeitsort ist in St. Corona am Wechsel.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2083,81 Brutto bei 38,5 Wochenstunden. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Bewirb dich unter der Jobnummer: 15307

Dein Kontakt

Maschinenring Bucklige Welt

Wiener Straße 13

2860 Kirchschlag

Tel: +43 59060 38230

Mail: jobs382@maschinenring.at