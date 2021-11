Mit 110 Mitarbeitern in 2 Betrieben gehören wir zu den führenden Autohäusern im Weinviertel. Unsere Erfolgsquelle: Hervorragende Produkte, absolute Kundenorientierung und hohe Leistungsbereitschaft.

Zur Verstärkung unseres Teams in Mistelbach suchen wir zum ehest möglichen Eintritt einen

SERVICEBERATER/IN

Aufgabenbereich:

Optimale Betreuung sowie technische Beratung unserer Kunden im Rahmen der Serviceabwicklun

Fahrzeugannahme zur Reparatur

aktives Anbieten von Zusatzleistungen

Rechnungserklärung

Fahrzeugübergabe an den Kunden

Anforderungen:

Freude im Team zu arbeiten

Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten

Begeisterung für die Automarken unseres Konzerns

Kundenorientierte Denk- und Ausdrucksweise

Hohe Belastbarkeit

Abgeschlossene Fachausbildung KFZ Technik ( zumindest abgeschlossene Lehre KFZ)

Zuverlässigkeit und Flexibilität

Freundliches Auftreten

Sie erwartet bei uns:

Die Sicherheit eines großen Unternehmens

gutes Betriebsklima

leistungsorientierte Bezahlung

langfristige Perspektiven

fundierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Selbstverständlich erwartet Sie ein auf dem anzuwendenden Kollektivvertrag basierendes Gehalt von mindestens € 2.288,38 brutto pro Monat. Aufgrund Ihrer individuellen Qualifkation und positionsrelevanten Berufserfahrung kann sich eine marktadäquate Überbezahlung ergeben.

Autohaus Wiesinger

2130 Mistelbach | Ernstbrunner Straße 14-16 |

T +43 2572 2435 |

E gernot.wiesinger@autowiesinger.at

www.autowiesinger.at

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine(n)

Kfz-Techniker/in

Sie bringen mit:

Abgeschlossene Ausbildung im KFZ Bereich

Begeisterung für unsere Marken

Gründliches und selbständiges Arbeiten

Bereitschaft zur Weiterbildung

Führerschein Klasse B

Abgeleisteter Präsenz/Zivildienst

Wir bieten:

Einen sicheren Arbeitsplatz in Mistelbach

Einen weitgehend selbständigen Arbeitsbereich

Qualitative Weiterbildung

Die Struktur und Atmosphäre eines Familienbetriebes

Vollzeitbeschäftigung

Rahmenarbeitszeit: MO–DO 7:30 Uhr–16:30 Uhr, FR 7:30 Uhr–13:15 Uhr, lange Woche 1 x pro Monat.

Das Mindestgehalt richtet sich nach dem Kollektivvertrag und beträgt 2021 € 2.293,08 pro Monat auf 38,5 Stunden Basis. HABEN SIE INTERESSE? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Referenzen und Lichtbild an: Autohaus POLKE GmbH, Haydngasse 2b, 2130 Mistelbach z. Hd. Hrn. Thomas Polke oder per E-Mail an thomas.polke@polke.at