Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für unseren Kunden in 5201 Seekirchen suchen wir ab sofort in ganz Österreich in Vollzeit eine/n

Servicetechniker (m/w/d)

Was du tun wirst: Du bist für die Inbetriebnahme der Heizungsanlagen zuständig.

Nach einer soliden Einschulung am Standort in Seekirchen bist du für die Inbetriebnahme der Heizungsanlagen in privaten Haushalten in deinem Einsatzgebiet zuständig.

Du siehst die Vorteile der Digitalisierung! Software installieren oder Anlagen mit Smart Home verbinden sind deine Hauptaufgaben. - Jeder Kunde freut sich über eine kompetente Einschulung von dir.

Wartungsarbeiten oder Störungsmeldungen sind durch dein angeeignetes Wissen kein Problem. Du hast alles rasch erledigt.

Was du mitbringst: Technik ist deine Leidenschaft.

Du hast eine technische Lehre oder HTL (Gas/Wasser/Heizungs-, Elektroinstallations-, Kälte- oder Gebäudetechnik, Mechatronik u. ä.) abgeschlossen? - Besser geht´s nicht!

Auch als Quereinsteiger mit viel technischem Verständnis oder deiner Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich bist du willkommen.

Am Computer bist du ein Ass? - Mit deinen ausgezeichneten PC-Kenntnissen überzeugst du unseren Kunden.

Erfahrung im Kundendienst ist von Vorteil. Gepflegtes, kundenorientiertes und höfliches Auftreten ist für dich selbstverständlich.

FS B ist erforderlich um mit dem Firmenauto die Aufträge abarbeiten zu können.

Was du davon hast: Einen Job als Übergangslösung oder langfristig.

Ob EDV-Ausrüstung, Messgeräte, Werkzeug, Telefon oder PKW, alles wird dir von unserem Kunden zur Verfügung gestellt.

Keine Terminkoordination - die Kundenaufträge werden von deinen Kollegen in der Disposition koordiniert und an dich weitergeleitet.

Das Einsatzgebiet richtet sich nach deinem Wohnort.

Jobsicherheit. Wer ordentlich arbeitet hat bei uns langfristig einen sicheren Job.

Schutz- und Arbeitskleidung. Wir kümmern uns um alles was du brauchst und kleiden dich umfassend ein.

Dein Mindestlohn nach KV beträgt € 2.600,- brutto/Monat zzgl. Diäten (min. € 300,-). Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 11920. Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Georg Mößlinger

Lerchenfelderstraße 20

3500 Krems

D: 05906032821

georg.moesslinger@maschinenring.at