Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in St. Corona am Wechsel suchen wir ab sofort eine/n

Shuttlefahrer (m/w/d), 30 - 35 Std / Juli - September

Was du tun wirst:

Hauptsächlich beförderst du Touristen mit einem Shuttlebus von A nach B.

Du hilfst auch mal bei anderen Tätigkeiten mit.

Du sorgst für Reinlichkeit im Fahrzeug.

Was du mitbringst:

Du sprichst fließend Deutsch

Du hast den Führerschein B und mind. 3 Jahre Fahrerfahrung

Du bist freundlich zu den Mitarbeitern und Fahrgästen

Was du davon hast:

Du hast einen tollen Sommer-Teilzeitjob mit coolen und netten Arbeitskollegen

Flexible Arbeitszeiten: Bei der Arbeitseinteilung darfst du auch mitreden und kannst somit deine Hobbys, Nebenbeschäftigungen und Familie unter einem Hut bringen.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Der Gehalt auf Basis Vollzeit beträgt laut KV mind. € 2083,81- brutto/Monat. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, besprechen wir mit dir beim persönlichen Gespräch.

Stellennummer: 15428

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Christoph Reithofer

Wiener Straße 13

2860 Kirchschlag

D: +43 (59060) 38223

jobs382@maschinenring.at