SIWACHT Bewachungsdienst sucht Mitarbeiter m/w für

Sicherheitsdienst

in Klosterneuburg / Maria Gugging. Sie sind für die Sicherheit eines Objektes nach den Öffnungszeiten zuständig. Zu Ihren Tätigkeiten gehören u.a. Zutrittskontrolle, Rundgänge, Auskunftserteilung, Einleitung von Maßnahmen im Not- und Störfall und vieles mehr. Was wir erwarten: Tadelloser Leumund, sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Grundkenntnisse in Englisch, gepflegtes Erscheinungsbild und sehr gute Umgangsformen, Flexibilität, Stressresistenz, Vorkenntnisse im Sicherheitsdienst von Vorteil, Ausbildung zum Ersthelfer von Vorteil, KFZ-Führerschein B, eigenes KFZ zum Erreichen der Dienststelle erforderlich. Was wir bieten: Eine zertifizierte Grundausbildung, Weiterbildungsmöglichkeiten, eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, Entlohnung ab € 9,19 brutto / Stunde, Überzahlung durch Zulagen möglich. Bitte bewerben Sie sich noch heute mit Ihrem aussagekräftigen Lebenslauf und Foto per Mail bei Herrn Peter Kocar: kocar@ckv-gruppe.at