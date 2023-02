G4S ist als Teil der Allied Universal Gruppe mit etwa 800.000 Mitarbeiter:innen das weltweit größte Unternehmen im Bereich der integrierten Sicherheitslösungen. In Österreich zählen wir mit etwa 3.000 Mitarbeiter:innen zu den führenden Sicherheitsunternehmen des Landes. Unser breites Portfolio im Bereich der Sicherheitstechnologie in Verbindung mit einer starken Präsenz von Sicherheitspersonal in allen Bundesländern Österreichs ermöglichen uns die bestmögliche und kosteneffizienteste Sicherheitslösung für unsere Kund:innen zu entwickeln.

SICHERHEITSDIENST (m/w) OPTIONAL MIT HUND

St. Pölten, Vollzeit

IHRE AUFGABEN

Regelmäßige Kontrollrundgänge, falls vorhanden mit dienstfähigem Hund

Zutrittskontrollen

Dokumentation von wichtigen Ereignissen

Überwachung der Alarmanlagen

Intervention bei Stör- und Notfallsituationen

IHRE QUALIFIKATION

Volljährigkeit

Einwandfreier Leumund

Führerschein B

Österreichische Staatsbürgerschaft

Deutschkenntnisse ( C1 )

Gute EDV-Kenntnisse

Gute körperliche Konstitution

Zeitliche Flexibilität

IHRE BENEFITS

100% Feiertagszuschlag

€ 0,43 Nachtzulage brutto pro Stunde

Mitarbeiter:innenvergünstigungen

Spannendes Arbeitsumfeld

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Ausbildungsmöglichkeiten

IHRE FRAGEN AN:

Alexandra Maier, MSc

+43 (0)664 801 491 564

alexandra.maier@at.g4s.com

Für diese Position bieten wir € 2.048,96 brutto pro Monat auf Basis Vollzeit exkl. Zuschläge oder Zulagen (100% Feiertagszuschlag, € 0,43 Nachtzulage brutto pro Stunde). Laut Kollektivvertrag Bewachung gilt ein Stundensatz von € 11,83 brutto pro Stunde.

MIT SICHERHEIT SPANNENDE JOBANGEBOTE:

HIER KÖNNEN SIE SICH BEWERBEN