Sicherheitsdienstmitarbeiter:in, St. Valentin Vollzeit

G4S ist als Teil der Allied Universal® Gruppe mit etwa 800.000 Mitarbeiter:innen das weltweit größte Unternehmen im Bereich der integrierten Sicherheitslösungen.

In Österreich zählen wir mit etwa 3.000 Mitarbeiter:innen zu den führenden Sicherheitsunternehmen des Landes. Unser breites Portfolio im Bereich der Sicherheitstechnik (Video-, Alarm-, Zutritt- und Brandmeldesysteme),

Sicherheitstechnologie (Sicherheitssoftware und Datenanalyse) in Verbindung mit einer starken Präsenz von Sicherheitspersonal in Österreich ermöglichen uns, die bestmögliche und kosteneffizienteste Sicherheitslösung für unsere Kund:innen zu entwickeln.

Wir suchen zur Verstärkung unserer Teams in St. Valentin eine:n Sicherheitsdienstmitarbeiter:in in Vollzeitanstellung.

Als Sicherheitsdienstmitarbeiter:in sind Sie für Außenstehende der erste Kontakt, und Sie kontrollieren und überwachen das Gelände. Bei Notfällen informieren Sie die zuständigen Behörden und dokumentieren diese ebenfalls.



Ihre Dienstzeiten finden je nach Dienstplan im Rahmen von Montag - Sonntag zwischen 05:00 - 17:00 Uhr bzw. 17:00 - 05:00 Uhr statt.

Als Mitarbeiter:in übernehmen Sie folgende Aufgaben

Allgemeine Bewachungstätigkeiten

Zutrittskontrollen

Regelmäßige Kontrollrundgänge

Dokumentation von Alarmen und wichtigen Ereignissen

Alarmierung der zuständigen Stellen, inklusive Berichtswesen

Intervention bei Stör- oder Notfallsituationen

Sie sind teamfähig, sehr genau und belastbar? Eine genaue Arbeitsweise und sicheres Auftreten runden Ihr Profil ab?

Unsere Anforderungen

Volljährigkeit

Unbescholtenheit - keine gerichtlichen Verurteilungen!

Gute EDV Kenntnisse

Deutschkenntnisse (C1)

Führerschein der Klasse B von Vorteil

Zeitliche Flexibilität

Teamfähigkeit

Von Vorteil sind für den Sicherheitsdienst relevante Ausbildungen (zB Brandschutz, Erste Hilfe und Interventionskurs).

Unser Angebot

Welcome Bonus von € 300,- brutto (nach 6 monatiger Unternehmenszugehörigkeit)

(nach 6 monatiger Unternehmenszugehörigkeit) 100% Feiertagszuschlag

€ 0,43 Nachtzulage brutto pro Stunde

Sicherer Arbeitsplatz

Einzigartiger Teamgeist

Mitarbeiter:innenvergünstigungen

Spannendes Arbeitsumfeld

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Ausbildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten

Für diese Position bieten wir € 1.863,63 brutto pro Monat auf Basis Vollzeit exkl. Zuschläge oder Zulagen. (100% Feiertagszuschlag, € 0,43 Nachtzulage brutto pro Stunde). Laut Kollektivvertrag Bewachung gilt ein Stundensatz von € 10,76 brutto pro Stunde.



Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Haben Sie weitere Fragen? Frau Alexandra Maier steht Ihnen gerne unter +43 664 801 491 564 zur Verfügung!