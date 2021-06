BRUCHA - das niederösterreichische Familienunternehmen ist Produzent der seit Jahrzehnten bewährten BRUCHAPaneele für den Industrie- und Gewerbebau, sowie Spezialist im Tiefkühlraum- und Sonder-Montagebau.

Wir sind aus Überzeugung „leidenschaftlich partnerschaftlich“ in allem was wir tun und erweitern unsere Geschäftsfelder. Am Firmensitz in Michelhausen bei Tulln nächst Bahnhof Tullnerfeld suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt zur Verstärkung unseres Teams eine:

Sicherheitsfachkraft (m/w/d)

Vollzeit

Aufgaben

Verantwortliche Sicherheitsfachkraft für sämtliche Bereiche am Unternehmensstandort

Erstellen von Evaluierungen / Schulungen / Unterweisungen / Betriebsanleitungen (auch Gefahrstoffe) unter Berücksichtigung von Normen und Kundenanforderungen

Organisation von regelmäßigen Jour-Fixe Meetings zu Qualität und Arbeitssicherheit

Ansprechpartner / Schnittstelle für Arbeitsinspektion, Behörden etc., regelmäßige Betriebsbegehungen, Arbeitssicherheitsausschuss, Information und Beratung von Mitarbeitern

Monatliche Betriebsbegehung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmediziner

Einberufung des Arbeitssicherheitsausschusses (AS)

Betrieblicher Umweltschutz

Anforderungen

Technische und/oder kaufmännische Ausbildung

Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft

Ausbildung zum Umweltbeauftragten und VEXAT-Beauftragten von Vorteil

Mind. 5-jährige Berufserfahrung als SFK im industriellen Produktionsumfeld

Einschlägige Kenntnisse über rechtliche Grundlagen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheits- sowie Umweltschutz

Planungs- und Organisationsvermögen, Verständnis für Prozesse, selbständige Arbeitsweise, Schulungsbereitschaft und Führungs-und Sozialkompetenz

Englisch in Wort und Schrift von Vorteil

Wir bieten

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit beträgt das Einstiegsgehalt ca. Euro 40.000,- pro Jahr. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation bzw. Berufserfahrung und wird mit Ihnen gemeinsam festgelegt.

Wenn diese verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir uns über Ihre Bewerbung an:

BRUCHA Gesellschaft m.b.H.,

3451 Michelhausen, Rusterstraße 33

per E-Mail: bewerbung@brucha.at

www.brucha.com