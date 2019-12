Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 8.000 Studierende aus über 90 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung für Infrastruktur/ Dienstleistungseinrichtung EDV gelangt folgende Position zur Besetzung:

Softwareentwickler/in

38,5 Std./Woche Inserat Nr. SB19-0111

Ihre Aufgaben

Konzeption, Planung und Umsetzung von Softwarelösungen

Betreuung und Weiterentwicklung der internen Softwareapplikationen

Mithilfe bei den internen Erweiterungen vom CRM-, CMS- und DMS-System

Implementierung von Schnittstellen

Administration von Datenbanken

Mitarbeit bei diversen EDV-Projekten

Ihr Profil

abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich (HTL, Fachhochschule, Universität)

Erfahrung in der Softwareentwicklung (Analyse, Softwarearchitektur, Entwurf und Umsetzung)

fundierte Programmierkenntnisse in C#

sicherer Umgang mit Datenbanken

ausgezeichnetes SQL-Knowhow (MS-SQL, Oracle)

Teamgeist, hohe Lern- und Einsatzbereitschaft und eine genaue, verlässliche Arbeitsweise

Grundkenntnisse in Webtechnologien (HTML, JavaScript, CSS, etc.) wünschenswert

Programmiererfahrungen mit Access und Excel (Visual Basic/VBA) wünschenswert

Ihre Perspektive

Vollzeit (38,5h/Woche - Gleitzeit) bei einem Mindestgehalt von 2.800 EUR brutto monatlich; Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

gute Verkehrsanbindung – Campus-Shuttlebus vom Bahnhof

Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer MitarbeiterInnen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. Gleichzeitig strebt sie eine Erhöhung des Frauenanteils an und lädt qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über die geforderten Qualifikationen verfügen.