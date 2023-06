Gutes tun und es gut tun.

Der weltweit tätige Orden der Barmherzigen Brüder führt in Österreich rund 30 Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich mit über 7.000 Beschäftigten.

€ 1.800 monatlich für Sommeraushilfe Juli und August (w/m/d)

FÜR BOTENFAHRTEN UND GARTENPFLEGE IN VOLLZEIT GESUCHT

Qualität, Respekt, Verantwortung und Spiritualität sind jene Werte, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in ihrem täglichen Tun leiten. Die Aufmerksamkeit von PFLEGEN BETREUEN WOHNEN gilt in besonderer Weise der Betreuung und Pflege von betagten Menschen um den Wert des Lebens in seiner Gesamtheit zu betonen. Unser Haus liegt im Zentrum von Kritzendorf und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto von Wien aus rasch und sehr gut erreichbar.

Bereichere unser Team - arbeite für und mit uns!

AUFGABEN

Rasen mähen und bewässern

Diverse Botenfahrten

Allgemeine Hilfstätigkeiten

KOMPETENZEN

Du bist Besitzer eines Führerscheins der Klasse B

Du fühlst dich auch auf einem Rasentraktor zu Hause

Deine Arbeitsweise ist strukturiert, organisiert und selbstständig

Du bist eine freundliche und kompetente Persönlichkeit

WIR BIETEN

eigenverantwortliches und unabhängiges Arbeiten

ein konstruktives, kommunikatives und wertschätzendes Miteinander Arbeitszeit

Montag - Donnerstag von 06:45 bis 16:00 Uhr

Freitag von 07:00 bis 12:00 Uhr

für 40 Wochenstunden ist ein Bruttobezug in Höhe von Eur 1.800,00 vorgesehen

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG

KONTAKT UND AUSKUNFT FÜR DIE BEWERBUNG

Silvia Böhm

Tel. +43 2243 460 - 81281

bewerbung@bbkritz.at

Hauptstraße 20

3420 Kritzendorf

www.bbkritz.at