Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Ybbs suchen wir ab sofort eine/n

Sortierpersonal (m/w/d)

Was du tun wirst:

Sortieren von Metallen

Trennen von Metallverbindungen

Transport mit dem Stapler von Metallteilen

Was du mitbringst:

Viel Motivation und Geschick beim Sortieren und Aufteilen der verschiedenen Metalle

Staplerschein ist von Vorteil aber nicht Bedingung - grundsätzlich soll aber die Bereitschaft da sein den Staplerschein zu machen und mit dem Stapler zu fahren

Körperliche Fitness

Was du davon hast:

Einen fixen Job mit tollen Arbeitszeiten: (Mo-Do: 07:00 -12:00 - 12:30 - 16:00, Fr. 07:00 - 11:30)

Eine Einschulung und die Möglichkeit den Staplerschein zu machen.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal im Beschäftigerbetrieb. In der Einschulungszeit sind das mind. 12,06 brutto pro Stunde + ca. 1,20 pro Stunde Zulagen. Nach der Einschulung und mit Staplerschein steigt der Stundenlohn.

Du wirst Teil der Maschinenringfamilie mit tollen Benefits!

Das ist DEIN Job! Ruf noch heute an oder bewirb Dich online unter der Angabe der Jobnummer 16434.

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at