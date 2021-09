Ausschreibung

zur Aufnahme eines

Sozialarbeiters / einer Sozialarbeiterin

in der Justizanstalt für Jugendliche Gerasdorf.

Die Bewerbungs- und Aufnahmebedingungen können unter Telefon 02638/77431 110 nachgefragt werden.

Bewerbungen sind bis 24. September 2021 (Einlangen in der Dienststelle) an die Frau Leiterin der Justizanstalt für Jugendliche Gerasdorf, Puchberger Straße 1-2, 2731 St. Egyden zu richten und entweder unmittelbar in der Justizanstalt für Jugendliche Gerasdorf oder im Postweg bzw per E-Mail (jagerasdorf.leitung@justiz.gv.at) einzubringen