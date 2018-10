Das Raiffeisen-Lagerhaus Waidhofen a.d. Thaya eGen

sucht ab sofort

Spengler- Dachdecker- und Zimmererfacharbeiter/in

Abgeschlossene Berufsausbildung

Führerschein B, C+ E, Staplerschein von Vorteil

Der kollektivvertragliche Mindestmonatslohn € 2.134,73 brutto, ohne Zulagen.

Reinigungskraft für 15 Wochenstunden

für unsere Filiale in Gr. Siegharts

Der kollektivvertragliche Mindestmonatslohn 1.496,00 € brutto auf Vollzeitbasis.

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an Raiffeisen-Lagerhaus Waidhofen an der Thaya eGen, Raiffeisenstraße 14, 3830 Waidhofen/Thaya oder per mail an renate.hirtl@waidhofen.rlh.at. www.lagerhaus-waidhofen.at