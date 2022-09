Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Kilb suchen wir ab sofort eine/n

Spengler (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du montierst sämtliche Verblechungen an Dächer sowie Dachrinnen und Ablaufrohre.

Das Montieren von unterschiedlichen Blechdächern gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben.

Du führst verschiedenste Instandhaltungsarbeiten am Dach durch.

Mit deinem Fachwissen unterstützt du das Team bei allen Tätigkeiten.

Was du mitbringst:

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung als Spengler und im besten Fall Erfahrung in dem Bereich.

Du besitzt den Führerschein B und besten Fall ein eigenes Fahrzeug.

Du bist selbstständig und hast eine verlässliche Arbeitsweise.

Für diese Arbeit musst die schwindelfrei sein.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Firmenfahrzeug: Zum Erreichen der Baustellen steht ein Firmenfahrzeug zu Verfügung.

Arbeitszeiten: Von Montag bis Donnerstag arbeitest du von 7:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:30 Uhr. Am Freitag von 7:00 bis 11:30 Uhr.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn von 14,21€ brutto pro Stunde pünktlich.

Interesse geweckt? Dann bewirb dich bei uns unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 13060.

Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Stadler

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

anja.stadler@maschinenring.at