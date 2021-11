Standortleiter Ybbs - Steuerberater (w/m/d)

Deine Leidenschaft ist das Steuerrecht? Dir ist es wichtig, dass deine Klient*innen ein sorgenfreies Steuerleben führen können und du hast zudem Erfahrung in der Führung eines Teams? Dann passt du perfekt zu uns! COUNT IT TAX, die digitale Steuerberatungskanzlei, bietet ein großes Spektrum an spannenden Klient*innen unterschiedlichster Branchen und Größen, die auf modernste Art und Weise betreut werden. An unseren beiden Kanzleistandorten Ybbs und Hagenberg bieten wir überdurchschnittliche Karrierechancen für Steuerrechtstalente!

AUFGABEN

Eigenständige Leitung des Standortes Ybbs inkl. Koordination der Mitarbeiter*innen

Drehschreibe zwischen Klient*innen, dem Unternehmen sowie internen Mitarbeiter*innen

Steuerliche und betriebswirtschaftliche Betreuung von Klient*innen

Prozessoptimierung bei Arbeitsabläufen

Erstellung von Jahres- und Konzernabschlüssen bzw. Steuererklärung

Ansprechperson für Behörden und Wirtschaftsprüfer*innen

Beratung in Spezialgebieten

Mitwirkung Betriebsprüfung von Klient*innen

Steuerliche Optimierung

UNSER ANGEBOT

Verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeiten

Selbstständige Aufgabenbereiche, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Großartiger Teamgeist und Spaß an der Arbeit

Flexible Arbeitszeiten

Aktive Mitarbeit an der Weiterentwicklung der COUNT IT TAX

Umfangreiche Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung

Modern ausgestatteter Arbeitsplatz und vielfältige Mitarbeitervorteile

Am Standort Ybbs kann eine Beteiligung an der Kanzlei erworben werden.

Für diese Position bieten wir dir ein attraktives Gehalt, das deiner persönlichen Qualifikation und deinen Fähigkeiten entspricht. Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass ein KV-Mindestgehalt in Höhe von 65.000,- EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeit gilt (VIa, KV Wirtschaftstreuhänder 2021, 40 Wochenstunden).

UNSERE ERWARTUNGEN

Befugnis als Steuerberater*in mit fundierter kaufmännischer Ausbildung

Eigenständige Betreuung von kleineren und mittleren Unternehmen aller Branchen

Direkter Kontakt mit Behörden und Kund*innen bei der Abgaben- und Steuerberatung

Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung als Steuerberater*in

Mind. 2 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Führungsposition

Freude, viele Klient*innen und unterschiedliche Systeme kennen zu lernen

IT-Affinität und Interesse bei der Digitalisierung des Unternehmens mitzuarbeiten

Stressresistente, durchsetzungsfähige sowie analytische Persönlichkeit

Gutes Auftreten im direkten Kontakt mit Klient*innen

Hohe Sozialkompetenz, Wertschätzung und Teamgeist

WEITERE VORTEILE FÜR KOLLEG*INNEN

Altersvorsorge

Gesundheitsmaßnahmen

Essenszulage

Tischfußball

Homeoffice

Gratis Kaffee

Papamonat

Events

Weiterbildung

JETZT BEWERBEN:

COUNT IT Group

Pfaffengraben 2

3370 Ybbs/ Donau

+43 5 770 6

karriere@countit.at

karriere.countit.at