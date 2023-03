Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Ybbs suchen wir ab sofort eine/n

Staplerfahrer für Eisenfachmarkt (m/w/d)

Was du tun wirst:

Lagertätigkeiten

Beratung & Zuschnitt von Eisenwaren, Zäunen, etc.

Stapler fahren

Was du mitbringst:

Erfahrung in der Metallbranche ist erforderlich.

Staplerschein von Vorteil

Andere schätzen dich für dein freundliches Auftreten.

Siehst du, dass jemand Hilfe braucht, bietest du sie gerne an.

Du arbeitest gerne im Team und weißt, wie man zusammen ans Ziel kommt.

gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Was du davon hast:

Selbständiges Arbeiten und abwechslungsreiche Herausforderungen

Tolle Arbeitszeiten: Mo-Do 07:30-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr Fr 07:30-12:00 Uhr

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du verdienst mind. €13,56 brutto/Stunde. Ob und wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Interesse geweckt? Dann bewirb dich gleich mit der Jobnummer 14790 unter www.maschinenring-jobs.at

Dein Kontakt

Maschinenring Erlauftal

Michaela Sonnleitner-Eichinger

Erlaufgasse 2

3262 Wang

T: +43 59060 32431

michaela.sonnleitner@maschinenring.at