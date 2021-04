Bei der Stadtgemeinde Laa an der Thaya ist die Aufnahme einer Baufachkraft vorgesehen. Die Anstellung und Entlohnung erfolgt als Vertragsbedienstete*r nach den Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBl. 2420 in der jeweils geltenden Fassung (NÖ GVBG). Die Entlohnung richtet sich gemäß den Bestimmungen des NÖ GVBG in der Entlohnungsgruppe 6 (Monatsentgelt mindestens 2.035,10 Euro brutto), Vordienstzeiten sind laut gesetzlichem Rahmen anrechenbar. Dienstort ist die Stadtgemeinde Laa an der Thaya.

Anforderungsprofil

Österreichische Staatsbürgerschaft oder eines Mitgliedsstaates der EU/EWR

(Bau-)Technische Ausbildung

Berufspraxis im Baubereich

Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit, Selbständigkeit und Struktur in der Arbeit

Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

An die Einhaltung von Verfahrensregeln und Vorgaben gewöhnt, Kenntnis des Bundesvergabegesetzes von Vorteil

EDV-Kenntnisse, vor allem bei einschlägigen Planungs- und Abrechnungsprogramm von Vorteil

Unbescholtenes Vorleben

Aufgabenbeschreibung

Komplette Abwicklung von Hochbauprojekten (von der Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung bzw. Baustellenabwicklung bis zur Abrechnung inklusive Projektcontrolling und behördliche Genehmigung) und größeren Sanierungsarbeiten unter Beiziehung externer Fachfirmen

Komplette Abwicklung von Tiefbauprojekten (von der Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung bzw. Baustellenabwicklung bis zur Abrechnung inklusive Projektcontrolling und behördliche Genehmigung) und größeren Sanierungsarbeiten unter Beiziehung externer Fachfirmen

Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung, vor allem Verordnungen und Verhandlungen

Bearbeitung von baurechtlichen Angelegenheiten

Kostenschätzungen, Grobplanungen und technische Beurteilungen

Teilnahme an Verhandlungen unterschiedlicher Art als Vertreter der Stadtgemeinde Laa

Bewerbungsunterlagen

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnisse sind per Post an die Stadtgemeinde Laa an der Thaya, Personalabteilung, Stadtplatz 43, 2136 Laa an der Thaya oder per Mail an stadtgemeinde@laa.at mit dem Betreff „BEWERBUNG“ zu richten. Die Bewerbungsfrist endet am 21. Mai 2021.

Laa an der Thaya, am 19. April 2021