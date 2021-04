Bei der Stadtgemeinde Laa an der Thaya ist die Aufnahme einer Kanalfachkraft vorgesehen. Die Anstellung und Entlohnung erfolgt als Vertragsbedienstete*r nach den Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBl. 2420 in der jeweils geltenden Fassung (NÖ GVBG). Die Entlohnung richtet sich gemäß den Bestimmungen des NÖ GVBG in der Entlohnungsgruppe 5 (Monatsentgelt mindestens 1.856,20 Euro brutto), Vordienstzeiten sind laut gesetzlichem Rahmen anrechenbar. Dienstort ist die Stadtgemeinde Laa an der Thaya.

Anforderungsprofil

Österreichische Staatsbürgerschaft oder eines Mitgliedsstaates der EU/EWR

Handwerkliche Geschicklichkeit (im Baubereich), technisches Verständnis und grundlegende EDV-Kenntnisse

Berufspraxis im Baubereich von Vorteil

Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit, Beurteilungsvermögen und Struktur in der Arbeit

Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

An die Einhaltung von Verfahrensregeln und Vorgaben gewöhnt

Führerschein C bzw. E zu B von Vorteil

Unbescholtenes Vorleben

Die einschlägige Ausbildung zum Kanalfacharbeiter*in ist nach Aufnahme und erforderlicher Praxis vorgesehen.

Aufgabenbeschreibung

Laufende Überwachung und Dokumentation des gesamten Kanalbetriebes in der erforderlichen Form im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Laa an der Thaya

Planung, Koordination und Administration von Maßnahmen zur Kanalwartung, -sanierung und -reinigung externer Firmen

Einleitung von Notfallsmaßnahmen (z.B. bei Starkregen) und Ansprechpartner*in für Betroffene

Ausführung einfacher Instandhaltungsarbeiten

Administration der vorhandenen Projektsunterlagen und wasserrechtlichen Bewilligungen sowie Teilnahme an wasserrechtlichen Verhandlungen (Kanal und Wasserleitung)

Unterstützung bei der Aufnahme eines digitalen Leitungskatasters

Unterstützung der örtlichen Bauleitung bei Kanalneubauprojekten

Abstimmung mit dem Gemeindeabwasserverband GALB

Winterdienst

Bewerbungsunterlagen

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnisse sind per Post an die Stadtgemeinde Laa an der Thaya, Personalabteilung, Stadtplatz 43, 2136 Laa an der Thaya oder per Mail an stadtgemeinde@laa.at mit dem Betreff „BEWERBUNG“ zu richten. Die Bewerbungsfrist endet am 21. Mai 2021.

Laa an der Thaya, am 19. April 2021