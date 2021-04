Bei der Stadtgemeinde Laa an der Thaya ist die Aufnahme einer Qualitätsbeauftragten oder eines Qualitätsbeauftragten vorgesehen. Die Anstellung und Entlohnung erfolgt als Vertragsbedienstete*r nach den Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBl. 2420 in der jeweils geltenden Fassung (NÖ GVBG). Die Entlohnung richtet sich gemäß den Bestimmungen des NÖ GVBG in der Entlohnungsgruppe 5 (Monatsentgelt mindestens 1.856,20 Euro brutto), Vordienstzeiten sind laut gesetzlichem Rahmen anrechenbar. Dienstort ist die Stadtgemeinde Laa an der Thaya.

Anforderungsprofil

Österreichische Staatsbürgerschaft oder eines Mitgliedsstaates der EU/EWR

Mehrjährige Berufspraxis in einem Büro oder einer administrativen Umgebung

Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit und Struktur in der Arbeit

Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

An die Einhaltung von Verfahrensregeln und Vorgaben gewöhnt

Unbescholtenes Vorleben

Aufgabenbeschreibung

Mitwirkung bei der Kontrolle und Weiterentwicklung der Prozesse und Aufgaben in der Verwaltung

Qualitätssicherung in allen Dienststellen in Form von Begleitung der Standardisierung von Prozessen und Aufgaben

Laufende Kontrollen unterschiedlicher Sicherheitsthemen

Unterstützung bei der Einführung von neuen organisatorischen Maßnahmen

Unterstützung bei laufenden, administrativen Tätigkeiten

Bewerbungsunterlagen

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnisse sind per Post an die Stadtgemeinde Laa an der Thaya, Personalabteilung, Stadtplatz 43, 2136 Laa an der Thaya oder per Mail an stadtgemeinde@laa.at mit dem Betreff „BEWERBUNG“ zu richten. Die Bewerbungsfrist endet am 21. Mai 2021.

Laa an der Thaya, am 19. April 2021