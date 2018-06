Steuerberatung

NÖ / Wien

Als renommierte Steuerberatungskanzlei haben wir uns zum zentralen Ansprechpartner für nationale und internationale Unternehmen aus Ostösterreich entwickelt und bieten unseren Klienten individuelle Lösungen auf hohem Niveau. Teamorientiertes Handeln und ein offener Dialog sind die Grundlagen unseres Erfolgs, der sich in einem starken Wachstum unserer Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand Kanzlei bestätigt.

Sie begleiten umfassend unsere Klienten in steuerlichen, arbeits- & sozialversicherungsrechtlichen sowie unternehmensrechtlichen Fragen. Die Erstellung und Kontrolle von Jahresbilanzen sowie Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen samt Steuererklärungen gemeinsam mit dem Team der Bilanzbuchhaltung zählen zu Ihren Aufgaben. Das Tätigkeitsfeld, das Sie vorfinden werden, ist vielseitig in den Branchen und herausfordernd in den Aufgaben.

Für diese Position suchen wir eine selbständig agierende, gewissenhafte Persönlichkeit mit Erfahrung als SteuerberaterIn oder BerufsanwärterIn. Fundierte EDV-Kenntnisse (BMD NTCS / BMD 5.5 und MS Office) runden Ihr Profil ab. Wir bieten Ihnen eine langfristige, verantwortungsvolle Tätigkeit bei flexiblen Arbeitszeiten und angenehmem Betriebsklima sowie ein Jahresbruttogehalt ab EUR 56.000 auf Vollzeitbasis mit der Bereitschaft zu deutlicher Überzahlung abhängig von Qualifikation und Vorerfahrung. Gerne nimmt unser Berater Ihre Bewerbung entgegen:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

* 3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0

* e-mail: office@drmayr-personal.at | www.drmayr-personal.at