DEINE KARRIERE BEI FITINN:

STUDIOLEITER - STELLVERTRETUNG (W/M/D)

44 Studios in ganz Österreich machen FITINN zur Nummer 1 Fitness-Kette in Österreich. Damit das so bleibt, suchen wir Menschen, die unsere vielfältigen Tätigkeitsbereiche mit ihren Talenten verstärken. „Functional Training“ und „HIIT“ sind für dich keine Fremdworte.

Du hasst Couch Potatoes, weil sie nicht genügend Kalorien liefern und durch deine Adern fließt Protein-Shake mit Cookie-Geschmack? Gratulation! Wenn du zudem noch verantwortungsbewusst und zielstrebig bist und jede Herausforderung mit einem Lächeln annimmst – dann suchen wir genau dich! Zeig uns, was du drauf hast und starte deine Karriere bei FITINN.

DEINE AUFGABEN

Gemeinsam mit dem/der Studioleiter/in stellst du reibungslose Abläufe im Studio sicher und sorgst als kompetenter/e Ansprechpartner/in dafür, dass sich unsere Mitglieder rundum wohlfühlen und gerne bei uns trainieren

Du führst und motivierst stellvertretend das gesamte Team im Studio

Du unterstützt den/die Studioleiter/in bei allen anfallenden Aufgaben im Studio: von der kompetenten Beratung bis zum Verkauf der passenden Mitgliedschaft für unsere Kunden/innen bis hin zur Personaleinsatzplanung und zur Implementierung von Marketing-Maßnahmen

Du bist eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit mit Freude am Verkauf, führst Studiorundgänge durch und kannst jedem Interessenten die passende Mitgliedschaft anbieten

Du legst einen strukturierten Arbeitsstil an den Tag und dir gehen administrative Tätigkeiten leicht von der Hand

Du bist eine wichtige Kommunikationsschnittstelle zur Zentrale sowie Ansprechpartner/in vor Ort für unsere Kunden/innen

DEIN PROFIL

Du bist eine kommunikationsstarke und motivierende Persönlichkeit und bringst bereits Erfahrung im persönlichen Kundenkontakt mit (z.B. Einzelhandel, Gastronomie, etc.)

Als Verkaufsprofi hast du Freude an der Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen und findest für jede/n Interessenten/in die passende Mitgliedschaft

Du bist proaktiv, gehst offen und freundlich auf unsere Kunden/innen zu und suchst nach Lösungen

Administrative Aufgaben gehen dir leicht von der Hand und du punktest durch einen strukturierten Arbeitsstil

Du bringst gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit und bist versiert im Umgang mit den gängigsten MS-Office Programmen (Excel, Word und Outlook)

Als motivierende/r Teamplayer/in sind für dich Flexibilität und Zuverlässigkeit selbstverständliche Eigenschaften

Deine starke Affinität für Sport und Fitness runden dein Profil ab

WIR BIETEN DIR

Du erhältst einen idealen Einstieg als potenzielle Führungskraft beim österreichischen Marktführer in der Fitnessbranche

Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld mit hohem Entwicklungspotenzial

Durch individuelle Schulungen und maßgeschneiderte Karriereplanung sorgen wir dafür, dass du dich bei uns laufend weiterentwickeln kannst (FITINN Academy)

Du erhältst eine faire und leistungsgerechte Entlohnung

Du trainierst gratis in allen Studios österreichweit

ANSPRECHPERSON

Cathrin Spindler

jobs@fitinn.at

HARD FACTS

Arbeitsort: 2320 Schwechat

Studio: FITINN Schwechat

Starttermin: ab sofort

MUST HAVES

Motivationsschreiben

Lebenslauf mit Foto

Starttermin

Für diese Position auf Basis Vollzeit (40 Stunden/Woche) ist ein Bruttomonatsgehalt von € 1.500,- vorgesehen zuzüglich einer monatlichen Leistungsprämie , je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überbezahlung möglich.

Mach jetzt den Anfang. Schreib uns, was dich zur perfekten Verstärkung macht und warum du am besten zu FITINN passt. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

