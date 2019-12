Felix Austria GmbH ist eine 100%-Tochter der weltweit agierenden ORKLA-Gruppe und eines der bekanntesten und renommiertesten Lebensmittelunternehmen Österreichs. In einem stetig wachsenden Unternehmen werden innovative Produkte mit allerhöchstem Qualitätsanspruch produziert und an Einzelhandels- und Gastronomiekunden im In- und Ausland vertrieben.

In der Produktionsabteilung wird nun folgende spannende Position besetzt:

Supply Chain Analyst (w/m)

Ihr Aufgabengebiet:

Leitung, Umsetzung und Support unterschiedlicher Projekte im Bereich der Effizienzsteigerung und Digitalisierung von Produktionsabläufen

Erkennen, Evaluieren, Implementieren und Weiterentwicklung von Systemen und Prozessen (z.B.: KVP, Lean Management-Tools, etc.)

Prüfung der Wirksamkeit von implementierten Prozessen

Verantwortung für Produktionsdatenerfassungs-Systeme, Verwaltung und Analyse von Produktionsdaten

Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen der Supply Chain (Produktions-management und -planung, Analysen, Budgetierung, Kostenermittlung)

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, Universität) im Bereich Produktionstechnik, Wirtschaftsingenieurswesen, Prozesstechnik o. ä.

Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Excel, MS Word, MS Power Point, SAP, SQL, VBA)

Produktionstechnisches Know-How, Verstehen von Produktionsabläufen

Analytische Zusammenhänge müssen erkannt und interpretiert werden

Selbstständiges Handeln und hohes Verantwortungsbewusstsein sind Voraussetzung

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Position in einem wachsenden und wirtschaftlich gesunden Unternehmen. Diese spannende und breitgefächerte Position ist mit einem Gehalt von € 3.000 brutto/Monat dotiert, Überzahlung aufgrund von Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – Vertraulichkeit wird natürlich garantiert - an:

FELIX Austria GmbH

Birgit Schuh - Persönlich

Felixstraße 24, 7210 Mattersburg

oder an: jobs@felix.at