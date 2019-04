Nach einer Einarbeitungs- und Schulungsphase sollen Sie unsere weltweiten Kunden und Vertriebspartner vorwiegend per E-Mail und telefonisch, aber auch persönlich im Rahmen von Kundeneinschulungen oder Systemvorführungen beraten und betreuen. Die Korrespondenzsprache ist hierbei größtenteils Englisch.

Aufgabengebiet:

Technischer Support per E-Mail und Telefon (Unterstützung bei Inbetriebnahme und Verwendung von RIEGL Laser Scannern, Laser Scanning Systemen und RIEGL Software)

Unterstützung des Vertriebsteams bei Gerätedemonstrationen und Schulungen sowohl an unserem Firmensitz in Horn / Wien als auch international

Prozessierung und Aufbereitung von Laserscandaten für Demonstrationszwecke

Erforderliche Qualifikationen:

Affinität zu technischen Produkten und hohe Lernbereitschaft

Technische Ausbildung

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Selbstständige, praktische und lösungsorientierte Denkweise

Organisationstalent

Freude am intensiven Kundenkontakt - persönlich, per E-Mail und telefonisch

Bereitschaft zu Reisen und Auslandsaufenthalten

Dienstorte für die ausgeschriebene Stelle sind vorzugsweise unser Hauptsitz in 3580 Horn bzw. fallweise unser Büro in Wien. Des Weiteren ist auch internationale Reisetätigkeit in erwähnenswertem Umfang vorgesehen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Beifügung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen. Wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen auf digitalem Weg einreichen, bitte ausschließlich im .pdf Dateiformat.

Für diese Position gilt laut Kollektivvertrag für Angestellte im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe ein monatliches Mindestgehalt von € 2.058,68 brutto für eine Vollzeitbeschäftigung. Abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung werden höhere Gehaltseinstufungen vorgenommen.