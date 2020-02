Karriere bei GW St. Pölten

Die GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, mit Sitz in St. Pölten-Hart, ist mit rund 500 Mitarbeiter/innen einer der größten Integrativen Betriebe Österreichs. Unser Unternehmen ist ein zertifizierter Industriebetrieb modernen Formates und bietet Produkte und Leistungen in den Geschäftsfeldern Metall, Elektro, Textil, Schilder, Druck und Werbetechnik sowie GW Services (Grünraumpflege, Gebäudereinigung, Ski-/Snowboard-Service) an.

Folgende Stelle ist ab März 2020 zu besetzen:

Teamleiter für Grünraumpflege (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Führen eines kleinen Einsatzteams

• Betreuung von Garten- und Grünanlagen

• Erledigung diverser sonstiger Dienstleistungen

Ihre Qualifikation:

• Abgeschlossene Berufsausbildung inkl. Erfahrung als Gärtner/in

• Führerschein B und idealerweise Führerschein E zu B

• Sinn für Sauberkeit, Hygiene und Ordnung

• Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

Für diese Position gilt auf Vollzeitbasis (38,5 Std.) ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR 2.010,00 brutto monatlich (10 % Vorarbeiter/innen-Zulage inkludiert). Als integrativer Betrieb erhalten bei gleicher fachlicher Qualifikation Menschen mit Behinderung den Vorzug.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre

Bewerbung an bewerbung@gw-stpoelten.com

Details zur Stellenausschreibung und Bewerbung

finden Sie unter www.gw-stpoelten.com/karriere

GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, Ghegastraße 9-11, 3151 St. Pölten-Hart / Austria, T +43 (0)2742/867-0