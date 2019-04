TechnikerIn / KonstrukteurIn / ProjektassistentIn für Brandschutz/Sprinkleranlagen

Gerne auch WiedereinsteigerInnen in Teilzeit

Die MULTIMON Brandschutz GmbH, ein Tochterunternehmen der MULTIMON AG, ist ein führendes Unternehmen in der Brandschutzindustrie. Seit über 30 Jahren steht MULTIMON für optimale Lösungen und höchste Standards bei der Projektierung, Montage und Wartung von stationären Sprinkler- und Sonderlöschanlagen. Wir suchen Verstärkung für unser Büro in JUDENAU.

Ihr Profil

Ausbildung in einem Metallberuf und/oder Techniker der Fachrichtung Versorgungstechnik, HKLS-Technik oder Maschinenbau

Gute Kenntnisse in MS-Office und AutoCAD von Vorteil, Kenntnisse in MicroStation

Engagement, Flexibilität, termingerechte und gut organisierte Arbeitsweise

Ausgeprägte Teamorientierung und klare Kommunikation

Führerschein Klasse B

Ihre Aufgaben

Projektabwicklung inkl. Planung, Umsetzung von technischen Planungen und Projektierungen von Brandschutzanlagen

Erstellung von Montageplänen, hydraulischen Berechnungen und Materialbestellungen

Projektunterstützung vor Ort und technischer Ansprechpartner für unsere Kunden

Erstellung von Aufmaßen und Verantwortung der Abrechnung

Nachtragswesen und Erstellung der Dokumentation

Wir bieten

Eine Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung in einem dynamischen Team

Ein abwechslungsreiches Arbeitsspektrum

Familiäres Arbeitsklima

Eine leistungsgerechte Vergütung. Wir weisen darauf hin, dass der kollektivvertragliche Mindestgehalt (VwGr. III im 1-2 Berufsjahr) auf Vollzeitbasis Euro 2.058,68 beträgt. Der tatsächliche Gehalt kann je nach Qualifikation und Berufserfahrung davon abweichen.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Schicken Sie uns noch heute Ihre Bewerbungsunterlagen an MULTIMON Brandschutz GmbH, Gewerbeparkstraße 14, 3441 Judenau z.Hd. Frau Daniela Geiger-Baum oder per Mail an daniela.geiger@multimon.at