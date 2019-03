INDUSTRIE- UND BAUMASCHINEN SERVICE GmbH

Spezial- und Sondermaschinen für Industrie, Bau und Gewinnung

Für unsere Niederlassung in Ardagger Stift suchen wir eine

technisch - kaufm. Allroundkraft m/w

Das Aufgabengebiet umfasst:

Erstellung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Faktura

Abwicklung Mietgeschäfte

Kundenkontakte pflegen und neue aufbauen

Bestellungen ausführen und kontrollieren

Unterstützung im Kundendienst und Ersatzteilwesen

Idealerweise kommen Sie aus dem Bau-, Landmaschinen oder LKW-Bereich, verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung (techn. oder kfm.) und haben Lust auf eine verantwortungsvolle und langfristige Tätigkeit in einem kleinen Team.

Die Vergütung richtet sich nach Handelskollektivvertrag A, Beschäftigungsgruppe 2, Berufsjahr 1 von mtl. €1.634,– brutto, je nach Ausbildung und Erfahrung Bereitschaft zur Überzahlung.

Ihre Bewerbung richten Sie an:

IBS GmbH, Betriebsgebiet Nord 26,

3300 Ardagger Stift,

z. Hd. Fr. Peham oder per Mail an

m.peham@ibs-maschinen.at