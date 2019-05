Esterhazy agiert als eine der wichtigen wirtschaftlichen Kräfte und als bedeutender Impulsgeber im Burgenland und in der pannonischen Region. Die Unternehmensgruppe steht heute für Forst- und Landwirtschaft sowie für breite Naturschutzaufgaben. Immobilienverwaltung und -entwicklung im ländlichen Raum sind ein weiterer zentraler Geschäftsbereich, der auch die Pflege und Aufwertung der wichtigen historischen Denkmäler wie das Schloss Esterházy in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder den Steinbruch St. Margarethen umfasst. Die zahlreichen Veranstaltungen sowie touristische und kulturelle Anlässe sind wichtige Triebfedern für die touristische Entwicklung der Region.

Für den zentralen Firmenstandort in Eisenstadt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams

eine/n Technische/n Mitarbeiter/in Facility Management Vollzeit

In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie für die Betriebsführung, das Störmanagement, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmanagement inklusive Erneuerungen von haustechnischen Gewerken der Immobilien der Esterhazygruppe zuständig. Hierbei umfasst Ihr Aufgabengebiet auch die Themenfelder Schließmanagement, Energie- und Brandschutzwesen.

Weiteres koordinieren Sie externe ausführende Firmen, erstellen Angebotsgrundlagen, verantworten die Aufträge und nehmen die Leistungen ab. Sie bringen eine abgeschlossene elektrotechnische Berufs- oder Schulbildung und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im haustechnischen Bereich mit. Sie konnten in Ihrer beruflichen Laufbahn bereits einschlägige Projektmanagementerfahrung sammeln und bringen Erfahrung bei der Administrierung von haustechnischen Anwendungsapplikationen, wie etwa Gebäudeleittechniken, mit.

Idealerweise verfügen Sie über die Ausbildung zum/zur Brandschutzbeauftragten sowie den Führerschein B zur Erreichung unserer Standorte. Sie überzeugen uns durch ein professionelles und sicheres Auftreten mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität. Sehr gute MS-Office- Kenntnisse und eine selbstständige, strukturierte und serviceorientierte Arbeitsweise mit hoher Teamfähigkeit und Lösungsorientierung zählen zu Ihren Stärken.

Für diese Position ist ein Mindestgehalt von brutto EUR 2.800,- pro Monat auf Basis Vollzeit vorgesehen. Abhängig von Ihrer beruflicher Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Mag. Monika Neeb per E-Mail an: jobs@esterhazy.at.

Tel: +43 2682 63 004 DW 132.