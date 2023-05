Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Gresten suchen wir ab sofort eine/n

Teilzeit Installateur Fachkraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du montierst Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen oder verlegst Rohre für beispielsweise Fußbodenheizungen.

Du führst Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten durch.

Was du mitbringst:

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Installateur und bringst Erfahrung und körperliche Fitness mit.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehen was zu tun ist.

Führerschein B und eigener PKW sind von Vorteil, um den Einsatzort flexibel erreichen zu können.

Was du davon hast:

Es erwartet dich eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit.

Jobsicherheit. Wer zuverlässig und ordentlich arbeitet, hat bei uns auch langfristig einen sicheren Job.

Voll- oder Teilzeit möglich: Du hast mind. 2 Tage in der Woche Zeit zu arbeiten

Du bekommst als Facharbeiter mind. €15,34 brutto/Stunde. Ob und wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Erfahrung und Qualifikation ab.

Interessiert? Dann bewirb dich gleich mit der Jobnr. 15129 unter www.maschinenring-jobs.at

Dein Kontakt

Maschinenring Erlauftal

Michaela Sonnleitner-Eichinger

Erlaufgasse 2

3262 Wang

T: +43 59060 32431

michaela.sonnleitner@maschinenring.at