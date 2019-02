Wachsen Sie mit uns. Unterstützen Sie exzellente Forschung.

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes, internationales Institut in Klosterneuburg bei Wien, das Spitzenforschung in den Bio- und Formalwissenschaften sowie in der Physik und Chemie betreibt. Als MitarbeiterInnen der Administration und der Scientific Service Units unterstützen wir unsere WissenschaftlerInnen bei ihrer exzellenten Forschungsarbeit.

Tierpflege (w/m/d)

VOLLZEIT (40h)

Die Preclinical Facility betreut mehrere wissenschaftliche Arbeitsgruppen, die in Immunbiologie, Genetik und Neurophysiologie mit internationalen Forschungsgruppen konkurrieren. Zur Verstärkung unseres Teams von TierpflegerInnen im Tierhaus suchen wir ein/e top motivierte/n und serviceorientierte/n Kollegin/en für die Betreuung unserer Labornager.

Ihre Aufgaben

Betreuung der Labortiere (allgemeine Tätigkeiten wie Käfigwechsel, Reinigung der Tierräume, Wartungstätigkeiten an den Geräten in den Tierräumen)

Zuchtbetreuung inklusive Dokumentation von transgenen Mauslinien und Ratten

Mitarbeit bei der Erstellung und Implementierung der relevanten Arbeitsabläufe

Aktive Mitarbeit in der veterinärmedizinischen Überwachung und Betreuung aller Tiere

Unterstützung der WissenschaftlerInnen bei ihren Tätigkeiten

Zusammenarbeit in der täglichen Arbeit mit den Technikerinnen des Labors der Preclinical Facility

Ihr Profil

TierpflegerInnenausbildung gem. österr. TierpflegerInnen-Ausbildungsordnung, BGBI.II Nr. 64/1997 oder gleichwertige und anerkannte europäische Ausbildung für diesen Beruf

Großes Interesse und Verantwortungsbewusstsein für die Zucht von transgenen Mäusen und Ratten in unterschiedlichen Haltungs-(Käfig-) und Barrieresystemen

Bereitschaft, Wochenend- und Feiertagsdienste zu leisten

Gute Kenntnisse in Englisch und Deutsch

Grundlegende PC-Kenntnisse (Word, Excel)

Serviceorientierte und kommunikative Persönlichkeit

Wir bieten

Eine interessante Position in einem dynamischen & wachsenden Umfeld

Ein interessantes & zukunftsweisendes Aufgabengebiet

Flexible Arbeitszeiten & betriebliche Sozialleistungen

Eine internationale & offene Kultur

Eine wertschätzende & respektvolle Arbeitsumgebung

Wir legen viel Wert auf Vielfalt und setzen uns für Gleichbehandlung ein

Kostenloser Shuttle-Bus von Wien (Station Heiligenstadt, Dauer: ca. 22 min.) und kostenfreie Parkplätze

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Zeugnissen) per eMail an:

recruiting@ist.ac.at

Für diese Position ist ein Mindestgehalt von EUR 1.700,-- brutto/Monat (EinsteigerInnen) bzw. EUR 1.850 brutto/Monat (mit Berufserfahrung) vorgesehen. Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. IST Austria verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: https://ist.ac.at/datenschutz/