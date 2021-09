Tierpfleger (w/m/d)

Vollzeit (40 Std/W) Klosterneuburg (Wien) € 1.919* brutto/Monat

IST Austria is growing. Grow with us! IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Life Sciences, der Mathematik, der Informatik sowie der Physik. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unser Ziel von exzellenter Forschung und modernem Science Management unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfältige Möglichkeiten für persönliches Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Die Preclinical Facility (PCF) unterstützt alle Life Sciences Wissenschafter_innen am Campus, die Labornagetiere für ihre Forschung einsetzen. Wir suchen aktuell ein top motiviertes und serviceorientiertes neues Teammitglied für unsere Kolleg_innen im Tierhaus, die für die Betreuung unserer Labornager verantwortlich sind.

Betreuung der Labortiere (allgemeine Tätigkeiten wie Käfigwechsel, Reinigung der Tierräume, Wartungstätigkeiten an den Geräten in den Tierräumen)

Zuchtbetreuung inklusive Dokumentation von transgenen Mauslinien & Ratten

Mitarbeit bei der Erstellung und Implementierung der relevanten Arbeitsabläufe

Aktive Mitarbeit in der veterinärmedizinischen Überwachung & Betreuung aller Tiere

Unterstützung der Wissenschafter_innen bei ihren Tätigkeiten

Zusammenarbeit in der täglichen Arbeit mit den Techniker_innen des Labors der Preclinical Facility

Ihr Profil

Tierpfleger_innenausbildung gem. österr. Tierpfleger_innen-Ausbildungsordnung, BGBI.II Nr. 64/1997 oder gleichwertige und anerkannte europäische Ausbildung für diesen Beruf

Großes Interesse und Verantwortungsbewusstsein für die Zucht von transgenen Mäusen und Ratten in unterschiedlichen Haltungs-(Käfig-) und Barrieresystemen

Bereitschaft, Wochenend- und Feiertagsdienste zu leisten

Gute Kenntnisse in Englisch und Deutsch

Grundlegende PC-Kenntnisse (Word, Excel)

Serviceorientierte und kommunikative Persönlichkeit

Ihre Benefits

Aus- & Weiterbildung

Kantine

Kinderbetreuung

Kostenloser Shuttlebus

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

* Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at