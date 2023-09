Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für unsere Kunden in den Bezirken Gmünd und Waidhofen/Thaya suchen wir ab sofort eine

Tischlerfachkraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Wir können dir einen abwechslungsreichen und spannenden Job bieten:

auf Montage

und in der Produktion

vor allem im Fertigteilhaus-Bau

Was du mitbringst:

Du hast die Lehre als Tischler erfolgreich abgeschlossen.

Du arbeitest gewissenhaft und bist zuverlässig.

Du kannst dich auf Deutsch, in Wort und Schrift, gut verständigen.

Du hast einen Führerschein B und ein eigenes Auto.

Was du davon hast:

Einen Job in der Region: unsere Kunden haben ihre Firmensitze in den Bezirken Gmünd und Waidhofen/Thaya

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Dich erwarten abwechslungsreiche Aufgaben, sowie eine faire und zeitgerechte Bezahlung

Stundenausmaß flexibel: Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz als Voll- oder Teilzeitjob. Das Ausmaß der Wochenstunden bei einer Teilzeitbeschäftigung ist flexibel - hier kannst du selbst entscheiden.

Weiterbildung ist uns wichtig: Je nach Interesse deinerseits können wir dir unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten.

Der Mindestlohn nach KV beträgt € 15,19/h brutto zuzüglich Diäten. Je nach Eignung und Qualifikation bieten wir eine Überzahlung.

Das interessiert dich? Dann bewirb dich jetzt bevorzugt online unter der Jobnummer 16189 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Waldviertel Nord

Michaela Schaupmann

Hans-Kudlich-Straße 2

3830 Waidhofen/Thaya

D: 059060/31230

M: 0664 9606168

michaela.schaupmann@maschinenring.at