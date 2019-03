ZIB Training GmbH ist ein modernes, expandierendes Trainingsinstitut und führt Schulungen und Kurse im Auftrag des AMS in Wien, Niederösterreich und im Burgenland durch. Für die Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Eisenstadt suchen wir ab sofort eine/n

TrainerIn in Erwachsenenbildung mit kaufmännischem Schwerpunkt

Ihr Anforderungsprofil:

abgeschlossene (Berufs-)Ausbildung im kaufmännischen oder Büro-Bereich bzw. bevorzugt (Fach-)Hochschulausbildung im wirtschaftlichen Bereich

TrainerInnen- bzw. Coaching- bzw. Supervisionsausbildung im Ausmaß von mindestens 110 Ausbildungsstunden

Gültiges Gender Mainstreaming sowie Diversity Management Zertifikat (nicht älter als 5 Jahre)

Trainingserfahrung in AMS-Maßnahmen oder andere Trainingserfahrung in der Jugend- und/oder Erwachsenenbildung, bevorzugt mit Schwerpunkt kaufmännische Fächer und/oder Berufsorientierung

Vermittlungsorientierte Arbeitsweise

Fähigkeit, die TeilnehmerInnen im Hinblick einer zu absolvierenden Lehrabschlussprüfung zu motivieren und zu fördern

Höchstmaß an sozialer Kompetenz

Wir bieten:

Ein freundliches, dynamisches Arbeitsklima in einem motivierten Team

Die Sicherheit eines expandierenden Unternehmens

Das monatliche Bruttogehalt gemäß BABE KV beträgt für diese Funktion mindestens EUR 2.249,31 (für 38 Stunden/Woche). Je nach anrechenbaren Vordienstzeiten und Qualifikationen kann eine höhere Einstufung bzw. Überzahlung erfolgen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit dem Betreff ‚T072‘ an bewerbung@zib.training. Auskünfte unter Tel: 050 210/11 16, Frau Katharina Glockner, ZIB Training GmbH, Lieblgasse 3 / Eingang C / EG, 1220 Wien. www.zib-training.at.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung und Aufbewahrung Ihrer Daten zum Zweck des BewerberInnen-Managements für die Dauer von 6 Monaten zu. Diese Zustimmung kann mittels E-Mail an bewerbung@zib.training jederzeit widerrufen werden.