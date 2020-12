Projektbeschreibung:

Gruppen- und Einzeltraining abgestimmt auf die Zielgruppe Frauen, die nach familienbedingter Berufsunterbrechung und mit aufrechten Betreuungspflichten beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden.

Aufgabenbereich:

Begleitung von Frauen nach familienbedingter Berufsunterbrechung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt

Unterstützung bei der Regelung der Kinderbetreuung

Kompetenzanalyse und – erweiterung

Bewerbungstraining

Einzelcoaching

Arbeitssuche

Vor- und Nachbereitung der Trainings

Anforderungen:

Abgeschlossene Akademie für Sozialarbeit bzw. Studiengang Sozialarbeit oder abgeschlossene Hochschulausbildung

TrainerInnen-/Coachingausbildung [mind. 110h]

Aktuelle Zertifikate zu Gender Mainstreaming & Diversity Management

Erfahrung im Training bzw. Unterricht ist Voraussetzung – nachweislich mind. 3000 Stunden, davon mind. 1000 Stunden Erfahrung mit Zielgruppe Frauen

Wir bieten:

Entlohnung: € 2.371,89 (Entgelt lt. BABE-KV, VB 4a/1 bei Vollzeitbeschäftigung). Die tatsächliche Gehaltshöhe richtet sich nach der Einstufung gemäß Erfahrung.

Internes Weiterbildungsprogramm

Umsetzung innerhalb eines kreativen Arbeitsumfeldes

Flexible und herausfordernde Tätigkeit in einem angenehmen Team

Arbeitsbeginn: ab sofort

Stundenausmaß: 34 Wochenstunden

Dienstort: Niederösterreich-Süd

Als eines der größten Erwachsenenbildungsinstitute mit attraktivem internen Bildungsangebot freuen wir uns sehr über Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an die Berater Unternehmensberatungs GmbH, z.H. Frau Magdalena Drexler, A-1010 Wien oder per Mail an: m.drexler@dieberater.com.