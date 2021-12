Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 8.000 Studierende aus rund 85 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung für Digitalisierung/Dienstleistungseinrichtung Lehrinnovation und Digitale Kompetenzentwicklung gelangt folgende Position zur Besetzung:

UX / Learning Experience Designer_in (m/w/d)

38,5 Std./Woche Inserat Nr. SB21-0192

Ihre Aufgaben

Entwicklung von kreativen und innovativen Konzepten für digitale & hybride Lehr- und Kollaborations-Szenarien

Planung und Umsetzung zielgruppenorientierter User Experience und anwendungsfreundlichem Interaction Design im Rahmen der technischen Möglichkeiten

Planung, Koordination und Unterstützung bei der Erstellung von visuellen Konzepten und grafischen Elementen, Bild-, Video- und Audiomaterial

Benchmarking und Evaluation externer Angebote, sowie Aufspüren von neuen Bedarfen, Themen, Trends und Formaten

Unterstützung beim Konzipieren, Erstellen, Aktualisieren und Evaluieren von Qualifizierungsangeboten, Trainingsunterlagen, Guidelines und Anleitungen

Unterstützung der Fachbereiche zu Themen der digitalen / hybriden Lehre und Kollaboration (Konferenztools, LMS, Kollaborationstools, etc.)

Ihr Profil

abgeschlossenes Hochschulstudium (mind. Bachelor) im Bereich UX Design/UI Design/Visual Design/Interaction

Design/Informationsdesign/ Kommunikationsdesign oder gleichzusetzende Qualifikation

erste berufliche Erfahrung im Tätigkeitsbereich

praktische Erfahrung mit Grafik- & Prototyping-Programmen, sowie Kenntnisse in HTML & CSS wünschenswert

praktische Erfahrung im Umgang mit digitalen Kommunikations- und Kollaborationswerkzeugen, sowie Medien- und Lehrraumtechnologien von Vorteil

praktische Erfahrung in der Produktion von multimedialen Inhalten

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (beides mind. B2)

sehr gute kommunikative Fähigkeiten

kritisches Denkvermögen und hohes Maß an Eigeninitiative

proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise

Out-of-the-Box-Thinking, Kreativität und Spaß an Teamarbeit

Ihre Perspektive

Vollzeit (38,5h/Woche - Gleitzeit) vorerst befristet auf zwei Jahre bei einem Mindestgehalt von EUR 2.783,89 brutto monatlich (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in D1/1), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

Möglichkeit zum Home-Office

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Campus Sport, eigene Kinderbetreuungseinrichtung „Campus Kids“

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Donau-Universität Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 02.01.2022 über unser Online-Tool: https://www.donau-uni.ac.at/jobs