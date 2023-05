Röntgeninstitut in St. Pölten sucht ab sofort

VERSTÄRKUNG FÜR DAS REINIGUNGSTEAM

Arbeitszeit: 30 h/Woche nach Vereinbarung

und zusätzlich

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE TÄGLICHE MORGENREINIGUNG

Arbeitszeit: 1,5 h/Tag – tolle Zuverdienstmöglichkeit.

Teamfähigkeit, Hygienebewusstsein und sehr gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus.

Das monatliche Anfangsgehalt beträgt € 1.700,00 brutto auf Basis Vollzeit.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte per Mail an institut@fruehwald.at oder schriftlich an Institut Frühwald KG Diagnosezentrum, Kremsergasse 16a, 3100 St. Pölten.