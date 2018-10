Vertriebsassistent/-in

AT - Pottenbrunn

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine kommunikative und engagierte Persönlichkeit.

HAUPTAUFGABEN

Terminkoordination und Reiseplanung für die Geschäftsleitung

Diverser Schriftverkehr intern und extern

Organisatorische Unterstützung des gesamten Vertriebsteams

Rechnungsprüfung und Freigabe

PROFIL

Kaufmännische Ausbildung, HAK Matura oder Vergleichbares mit hoher Affinität für organisatorische Themen

MS Office, SAP Kenntnisse wünschenswert

Eigenverantwortung und lösungsorientierter Arbeitsstil

Mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung in ähnlicher Position

BEWERBUNG

Es erwartet Sie ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in einem engagierten und kollegialen Team, ein umfangreiches Angebot an Maßnahmen unserer betrieblichen Gesundheitsförderung sowie Sozialleistungen eines international tätigen Unternehmens. Wir bieten für diese Stelle eine marktübliche, leistungsorientierte Vergütung, die Ihrer Qualifikation und Erfahrung entspricht. (Gemäß § 9 Abs. 2 im Gleichbehandlungsgesetz informieren wir Sie über das kollektivvertragliche Bruttomonatsgehalt von € 2.027,-).



Bewerben Sie sich online unter: www.geberit.at/job15565

KONTAKT Geberit Produktions GmbH & Co KG

Frau Sonja Lahner

Gebertstraße 1

AT-3140 Pottenbrunn

T: +43 2742 401 1003

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 30 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 12 000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2017 einen Nettoumsatz von CHF 2,9 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index)