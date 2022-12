Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort. Der Maschinenring Bucklige Welt sucht Vollzeit am Bürostandort Wiener Straße 13, 2860 Kirchschlag Verstärkung.

Vertriebsinnendienst und Disposition (m/w/d)

Vollzeit; Dienstort: 2860 Kirchschlag

Was du tun wirst: Aufträge sorgfältig organisieren und verwalten

Du planst und steuerst das Personal und die Geräte für unsere Aufträge, bestellst das notwendige Material und arbeitest eng mit dem Vertriebsteam zusammen.

Du organisierst und koordinierst Personal- und Maschineneinsätze in den Grünraumdienstleistungen, Baumpflege und Winterdienst.

Du schreibst Stelleninserate aus und rekrutierst Dienstnehmer*innen für unsere Aufträge.

Außerdem betreust du die Mitarbeiter*innen im Alltag betreffend sämtliche administrative Belange.

Was du mitbringst: Entscheidungsfreude, Planungstalent und Feingefühl

Deine kaufmännische oder landwirtschaftliche Ausbildung ist uns wichtig, aber am wichtigsten ist uns, was du kannst. Du bringt EDV-Kenntnisse (Excel,…) mit.

Du bist hochmotiviert, den Freiraum auszufüllen, den diese Stelle bietet. Du siehst die Arbeit und organisierst dich selbst sehr gut.

Du magst Menschen und sie mögen dich. Du hast mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun, von der Hilfskraft bis zur Führungskraft beim Kunden.

Was du davon hast: Viel Eigenständigkeit und Flexibilität in einem Job mit Sinn

Wir bieten einen Job mit Gleitzeit in der Region und nach einer Einarbeitungszeit ist auch Home-Office nach Vereinbarung möglich. So lassen sich dein Job und Privatleben gut miteinander verbinden.

Individuelle Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit und entwickelst dich weiter.

Freiraum für deine Ideen. Dein Job ist abwechslungsreich mit viel Gestaltungsfreiraum.

Wenn du bereits Berufserfahrung mitbringst, beträgt dein Monatsgehalt € 2.200,- brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 13732 auf www.maschinenring-jobs.at . Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring Service NÖ-Wien eGen

Julia Aschauer, MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: 059060 30057

jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at