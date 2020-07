PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See. Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen die moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen produziert PANNATURA auch umfassende Produkte. Die Bandbreite ist dabei vielfältig, durch die aktuelle Inbetriebnahme einer modernen Fleischmanufaktur besteht neben klassischen Agrarprodukten wie Mehl, Öle, Eier seit kurzem ein Schwerpunkt im Bereich Wild und Bio-Rindfleisch.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeitanstellung (40h/Woche) eine/n

Vertriebsmitarbeiter/in im Außendienst (m/w)

Das erwartet Sie

Aktive Vermarktung unserer vielfältigen Produkte

Akquisition von Neukunden im Bereich der Gastronomie und Feinkost mit Schwerpunkt Fleisch

Persönliche Beratung und Betreuung von bestehenden sowie Neu-Kunden

Serviceorientierte Bearbeitung direkter Kundenanfragen

Preiskalkulation und Angebotserstellung

Umsatz- und Ertragsverantwortung

Das bringen Sie mit

Einschlägige Berufserfahrung im Vertriebsaußendienst, idealerweise mit Kunden im Bereich Lebensmittel

Kenntnisse in der Gastronomie und/oder Lebensmittelbranche von Vorteil

Abgeschlossene gastronomische und/oder kaufmännische Ausbildung

Verkaufsstarke Persönlichkeit mit hoher Affinität zu Lebensmitteln, wie z.B. Wildspezialitäten

Strukturiertes Arbeiten sowie sehr gute Selbstorganisation

Hohes Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und ausgeprägte Eigeninitiative und

Einsatzbereitschaft

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Führerschein B

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und eigenverantwortliches Aufgabengebiet. Für diese Position ist ein monatliches Bruttomindestgehalt ab EUR 2.500,00 abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung vorgesehen. Eine Überzahlung ist möglich.

Bei Interesse übermitteln Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Mag. (FH) Kerstin Schmitl-Ohr

unter esterhazy.at/job304400.

Tel.: + 43 2682 63004 - 134.