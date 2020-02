Ausschreibung zur Aufnahme von drei, allenfalls mehr Lehrlingen im Lehrberuf

Verwaltungsassistent/in

in die Justizanstalt Stein. Die Lehrlingsentschädigung beträgt im 1. Lehrjahr € 634,69.

Die Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes 1969 bzw. nach den Bestimmungen des BGBI. II Nr. 16/2004. Die Entlohnung erfolgt nach den Ansätzen für die Lehrlingsentschädigung des Kollektivvertrages für die Angestellten des Gewerbes.

Beschäftigungsausmaß: Vollbeschäftigung, Auswahlverfahren: Aufnahmeverfahren mit Eignungsprüfung

Wertigkeit/Einstufung: Lehrlinge Dienststelle: Justizanstalt Stein

Dienstort: Krems

Vertragsart: Sonstige

Beschäftigungsausmaß: Vollzeit

Beginn der Tätigkeit: ehestmöglich

Ende der Bewerbungsfrist: 28.02.2020

Monatsentgelt/bezug mindestens: € 634,69

Referenzcode: BMVRDJ-20-0147

Aufgaben und Tätigkeiten

Verwaltungstätigkeiten

Erfordernisse

Erfüllung der allgemeinen 9-jährigen Schulpflicht

Unbescholtenheit

volle Handlungsfähigkeit, ausgenommen ihre Beschränkung wegen Minderjährigkeit

sehr gute Rechtschreibkenntnisse

besondere Einsatzf reude und Lernbereitschaft

Kommunikationsfähigkeit und gutes Auftreten

Flexibilität

erfolgreiche Ablegung einer Eignungsüberprüfung

Bewerbungsunterlagen, Verfahren und Sonstiges

Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes und der sonstigen Bewerbungsunterlagen (insbesondere Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel, Geburtsurkunde , Zeugnisse der letzten Klassen der Pflichtschulen) bis 28. Februar 2020 (Einlangen in der Justizanstalt Stein) an den Herrn Leiter der Justizanstalt Stein, Steiner Landstraße 4, 3500 Krems an der Donau zu richten und entweder persönlich unmittelbar in der Justizanstalt oder im Postweg bzw. per E-Mail (jastein.leitung@justiz.gv.at) einzubringen.

Als Bewerbungsunterlagen genügen Ablichtungen der Personaldokumente.

Verspätet eingebrachte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Soweit es Ihnen zur Verfügung steht, verwenden Sie bitte das Formular "Bewerbungsbogen".

Bewerbungsbögen erhalten Sie bei allen Justizanstalten.

Die Bewerbung ist nicht gebührenpflichtig!

Kontaktinformation

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die Direktionsstelle der Justizanstalt Stein,

Tel.: +43 2732 890 353011.