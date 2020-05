Verwaltungsbedienstete/r

in der Gemeindeverwaltung

Bei der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram gelangt der Dienstposten eines/einer Vertragsbediensteten in der Gemeindeverwaltung (Dienstzweig Nr. 56, Gehobener Verwaltungsdienst) mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden zur Besetzung. Die Einstufung erfolgt in der Entlohnungsgruppe 6.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit in der Lage ist, den in der Stellenausschreibung der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram vom 29.4.2020 vorgegebenen Aufgabenbereich selbständig zu organisieren. Die Bewerbungsfrist endet am 29. Mai 2020.

Nähere Informationen: www.kirchberg-wagram.at