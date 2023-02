STELLENAUSSCHREIBUNG

Bei der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf gelangt die Stelle

einer/s Verwaltungsbediensteten als zukünftige/r Amtsleiter/in

zur Ausschreibung.

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetz 1976 (GVBG) LGBl. 2420 in der jeweils geltenden Fassung. Das Beschäftigungsausmaß ist mit 40 Wochenstunden vorgesehen.

Die Entlohnung richtet sich nach Ausbildung, Erfahrung sowie den anrechenbaren Vordienstzeiten des Bewerbers/der Bewerberin.

Aufgabenbereich:

Organisatorische Leitung des Gemeindeamtes, Führung der gesamten Gemeindeverwaltung und Dienstaufsicht über sämtliche Dienststellen

Koordination aller Aktivitäten gemeindeeigener Einrichtungen, strategische und wirtschaftliche Weiterentwicklung dieser

Sitzungsmanagement für Gemeindegremien

Weiterentwicklung des Verwaltungsmanagements (Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement)

Planung und Weiterentwicklung des digitalen Amtsbetriebes

Personalangelegenheiten, Rechtsfragen, Bauamt, Raumplanung, Budgetplanung, Förderangelegenheiten

Weiter Infos siehe http://www.inzersdorf-getzersdorf.gv.at/Stellenausschreibung_der_Gemeinde_Inzersdorf-Getzersdorf_Verwaltungsbedienstete_r_als_zukuenftige_r_Amtsleiter_in_1

Ihre schriftliche Bewerbung, inklusive Lebenslauf, Foto, Ausbildungs- und Dienstzeugnisse, richten Sie bitte bis spätestens 30. April 2023 an die Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf, zH. Bgm. Mag. Ewald Gorth oder per Mail an gemeinde@inzersdorf-getzersdorf.at

Gemeine Inzersdorf-Getzersdorf

Dorfstraße 20, 3131 Inzersdorf

Tel: 02782/83166

www.inzersdorf-getzersdorf.gv.at

gemeinde@inzersdorf-getzersdorf.at