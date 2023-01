Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Gartenbau-Team des Maschinenring St. Pölten freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir in Vollzeit einen

Vorarbeiter für Garten- und Landschaftsgestaltung (m/w/d)

Was du tun wirst: Die Schönheit von Gärten und Grünräumen bewahren

Gemeinsam mit deinem Team von 1-2 Kolleg/innen sorgst du für ein gepflegtes Äußeres bei unseren zu betreuenden Grünräumen. Egal ob im Privatgarten, in großen Parkanlagen, bei Firmenareals oder rund um Wohnanlagen.

Du führst dein Team, realisierst deine Projekte sehr selbständig und sorgst für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Du organisierst und koordinierst alle Arbeiten geschickt, packst kräftig mit an und löst kurzfristig auftauchende Probleme. Für die Kunden bist du die erste Ansprechperson vor Ort.

Was du mitbringst: Liebe zur Natur, Geschick, Hausverstand und Ausdauer

Eine abgeschlossene Ausbildung im grünen Bereich ist von Vorteil. Du kannst aber auch mit deinem Fachwissen und langjähriger Praxiserfahrung überzeugen.

Die Anwendung und Wartung von Geräten und Maschinen stellt für dich keine Herausforderung dar. Du kannst sehr gut mit Menschen und suchst nach Lösungen mit Hausverstand.

Eigenverantwortliches Arbeiten und ein kundenorientiertes Auftreten ist für dich selbstverständlich.

Was du davon hast: Arbeiten im Grünen in ganzjähriger Anstellung

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Zusatzunfallversicherung: Einfach sicher mit dem Schutz einer Zusatzkollektiv-Unfallversicherung.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb. Für diese Position gilt ein Mindestlohn von € 2.532,25 brutto (exkl. Diäten). Abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.

Klingt reizvoll und wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich gleich unter der Jobnummer 7726 auf www.maschinenring-jobs.at oder bei der unten angeführten Kontaktadresse.

Dein Kontakt

Maschinenring St. Pölten - Tullnerfeld

Melanie Özelt

Keltenstraße 11

3100 St. Pölten

059060/36231

melanie.oezelt@maschinenring.at