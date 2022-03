STELLENAUSSCHREIBUNG

Bei der Marktgemeinde Wartmannstetten gelangt die Stelle eines/r Bauhofmitarbeiters/in mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden und der späteren Dienstverwendung als

Wassermeister/in zur Ausschreibung

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ-Gemeinde-Vertragsbediensteten-Gesetzes 1976.

Genaue Informationen zur Stellenausschreibung bei Herrn AL Ing. Karl Kriechenbaum unter Tel. 02635/65124 oder auf www.wartmannstetten.gv.at.

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an das Gemeindeamt Wartmannstetten, z.H. Herrn Bgm. Ing. Hans Gneihs, Dorfstraße 7, 2620 Wartmannstetten oder per Mail an marktgemeinde@wartmannstetten.gv.at.