Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen landwirtschaftlichen Mitgliedsbetrieb suchen wir mit sofortigen Eintritt einen Büromitarbeiter (m/w/d) für das Weingut am Standort in 2223 Hohenruppersdorf.

Weinbaubetrieb sucht Büromitarbeiter (m/w/d)

Was du tun wirst:

Unterstützung und eigenständiges Arbeiten in folgenden Bereichen: Weinverkauf & Vertrieb, Logistik, Verkostungen & Veranstaltungen

Telefonate, Administration und E-Mail Korrespondenz in Deutsch & Englisch

Betreuung und Beratung von Kunden bei Ab-Hof Weinverkauf

Was du mitbringst:

Abgeschlossene Berufsausbildung mit Freude an der Vermarktung und im Kundenkontakt

Du hast ausgezeichnete Computer / Microsoft Office Kenntnisse.

Großes Interesse am Thema Wein mit Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung

Eine ausgeprägte Kommunikationsstärke, Belastbarkeit, Eigeninitiative und du bist lösungsorientiert

Was du davon hast:

Einschulung. Du bekommst eine sorgfältig geplante Einschulung zur erfolgreichen Umsetzung deiner neuen Herausforderung.

Abwechslungsreiche Tätigkeiten mit einem breit gefächerten Aufgaben- und Verantwortungsbereich

Angenehmes und familiäres Arbeitsumfeld, welches stark von der Leidenschaft zum Wein und Genuss geprägt ist

Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung

Faire Entlohnung. Für diese Position gilt ein Bruttomindestmonatslohn von EUR 1.150,00 für 25 Wochenstunden. Ob und wieviel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 13025 auf www. maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Region Weinviertel

Veronika Kautz

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T: 059 060350-31

personal.regionweinviertel@maschinenring.at