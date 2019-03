Für unser Vereinsbüro in Orth an der Donau suchen wir Verstärkung

Werde Teil der österreichischen Nationalpark-Idee!

Der Verein Nationalparks Austria ist der Dachverband der österreichischen Nationalparks Hohe Tauern, Neusiedler See –Seewinkel, Donau-Auen, Kalkalpen, Thayatal und Gesäuse. Gemeinsam repräsentieren sie sechs der ökologisch wertvollsten Regionen des Landes, in denen Naturschutz oberste Priorität hat und sich die Natur weitgehend ungestört entfalten kann. Unter dem gemeinsamen Dach „Nationalparks Austria“ werden gemeinsamer Projekte im Bereich Bildung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit etc. durchgeführt um die Zusammenarbeit der österreichischen Nationalparks weiter zu steigern.

Für die Koordinierung und Förderprojektabwicklung ist unser Team in 2304 Orth an der Donau zuständig, für welches wir ab Mai 2019 Verstärkung in Form einer engagierten Mitarbeiterin oder eines engagierten Mitarbeiters suchen. Die Dienststelle ist bei der Verwaltung des Nationalpark Donau-Auen mit angesiedelt.

Der Aufgabenbereich ist durch die intensive Zusammenarbeit mit den sechs österreichischen Nationalparks vielseitig und abwechslungsreich. Dieser umfasst u.a. Koordinierung von Sitzungen und Veranstaltungen, Unterstützung der Geschäftsführung bei den Vereinstätigkeiten, Recherchearbeit und Mitwirken in den EU- Projekten im Bereich Bildung und Forschung und Öffentlichkeitsarbeit.

Gefragt sind Teamgeist, Kommunikationsfreudigkeit und ein großes Interesse an Naturschutzthemen und den Tätigkeiten der österreichischen Nationalparks.

Die ausführliche Stellenbeschreibung ist www.nationalparksaustria.at zu finden.

Schicken Sie Ihre Bewerbung (inkl. Foto, Lebenslauf und Motivationsschreiben) bitte an den Verein Nationalparks Austria via office@nationalparksaustria.at.

Die Bewerbungsfrist endet mit dem 24. März 2019.

Kontakt:

Verein Nationalparks Austria

Schloss Orth, 2304 Orth an der Donau

office@nationalparksaustria.at

www.nationalparksaustria.at