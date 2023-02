Neuverpachtung ab April 2023

ÖTK Österreichischer Touristenklub:

Karl Ludwig Haus ( 1.804 müA)

Auf dem Hochplateau der Rax befindet sich das Karl-Ludwig-Haus, eine Schutzhütte der Kategorie 1 des ÖTK, einem der größten Alpinvereine Österreichs. Sie ist für Wanderer, Kletterer und Bergsteiger ein beliebtes Übernachtungsziel. Das Haus ist auch für viele Tagesgäste ein beliebter Treffpunkt. Das Pachtobjekt wurde 2011 renoviert und modernisiert und bietet nunmehr den Besuchern viele Annehmlichkeiten in den Aufenthalts-, Schlaf- und Sanitärräumen. Sie verfügt über 36 Betten in 14 Zimmern, 21 Betten in 2 Matratzenlager, 4 großzügige Gasträume, schöne große Sonnenterrasse, Waschräume mit Duschen und getrennten WC.

Idealerweise sollten die Interessenten folgendes Anforderungsprofil erfüllen:

bereits Erfahrung als Pächter*in oder Mitarbeiter*in in der Gastronomie

fundierte gastronomische Kenntnisse und Fähigkeiten

die Gäste stehen im Mittelpunkt der Bemühungen

handwerkliches Geschick für die Ausübung kleinerer Reparaturen

Erfahrung im alpinen Umfeld

kooperative Zusammenarbeit mit dem Verpächter

Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren und Organisationen

Wenn Sie sich in dem vorgenannten Profil wiederfinden, richten Sie bitte Ihre Bewerbung möglichst per E-Mail an: office@oberlohr.info

Auskünfte und Rückfragen an:

Hüttenmanagement und Alpintourismus

Georg Oberlohr im Auftrag des ÖTK

Ködnitz 55, A-9981 Kals am Großglockner

Tel.: +43/664-5597055