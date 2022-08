Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort.

Wir suchen NÖ-weit in Teilzeit engagierte und motivierte

Winterdienstmitarbeiter/innen (m/w/d) -Teilzeit

Was du tun wirst: Mobilität sichern

Du hältst Straßen und Wege frei von Schnee und Eis.

Du räumst „deine“ feste Runde, die wir gemeinsam festlegen.

Schneefall und Eisglätte bestimmen deine Einsatzzeiten. Des Öfteren mitten in der Nacht.

Deine Bereitschaftszeiten richten wir gerne an deinen anderen Aufgaben aus.

Du hast die Möglichkeit einer ganzjährigen Anstellung aufgrund der Grünraumpflege in den übrigen Monaten.

Was du mitbringst: Zuverlässigkeit auch mitten in der Nacht

Auf dich ist zu 100% Verlass: Von deiner Sorgfalt hängt die Sicherheit vieler Menschen ab.

Einsatz in der Nacht? Du stehst ohne Murren auf und erledigst deinen Job.

Wann und wie viel du arbeitest, bestimmt das Wetter. Das ist okay für dich.

Du besitzt mindestens einen B-Führerschein, ev. auch den C und F-Führerschein.

Was du davon hast: Ein gut zu vereinbarender Zusatzjob

Einen sinnvollen Zusatzjob an der frischen Luft.

Arbeiten nach klaren Anweisungen. Solange du deine Aufgaben zuverlässig erledigst, trägst du kein Risiko.

Arbeiten mit Bekannten, bei der ihr euch die Details selbst einteilt? Fein, wir schätzen eingespielte Teams!

Wir stellen warme und sichere Arbeitskleidung sowie moderne Geräte.

Der Mindest-Stundenlohn nach KV beträgt € 9,75/h brutto. Ob bzw. wie viel es mehr es für dich sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Dazu erhältst du noch Taggeld und Zuschläge für Einsätze in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 12536 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Kontakt

Maschinenring-Service NÖ-Wien "MR-Service" eGen

Julia Aschauer

Mold 72

3580 Horn

julia.aschauer@maschinenring.at